Proactis (ex-Hubwoo) : les bénéfices annuels s'effondrent

(Boursier.com) — Au titre de l'exercice de 12 mois se terminant à fin juillet 2019, le chiffre d'affaires de Proactis a diminué de 47% par rapport à l'exercice de 19 mois se terminant le 31 juillet 2018. A période égale de 12 mois à fin juillet 2018, le chiffre d'affaires s'établit à 16,8 ME, soit une diminution de -13%.

Cette tendance est principalement due au non-renouvellement des contrats de solutions SAP lorsque ceux-ci arrivent à leur échéance ou, dans le cas d'un renouvellement d'une suite de solutions à l'annulation de l'élément relatif à un logiciel tiers. Les revenus issus de la suite de solutions Proactis SA Business Network sont en ligne avec ceux de l'exercice précédent.

La société a enregistré un Ebitda de 2,7 ME pour la période de 12 mois se terminant au 31 juillet 2019 (6,1 ME pour la période de 19 mois se terminant au 31 juillet 2018). Cette réduction est principalement le reflet de la baisse du chiffre d'affaires sur la période.

Le résultat net s'élève à 0,9 ME (3 ME pour la période de 19 mois se terminant au 31 juillet 2018).

Au cours de la période de 12 mois au 31juillet 2019, les flux de trésorerie d'exploitation du Groupe s'établissaient à -1,6 ME. Les investissements en capitaux sont restés significatifs, à 1,9 ME, et ont été concentrés sur la suite de solutions stratégiques de la société : The Business Network.

Le Groupe disposait d'un solde de trésorerie positif de 0,9 ME au 31 juillet 2019 (4,4 ME au 31 juillet 2018).