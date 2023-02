Proactis : évolution de la gouvernance

(Boursier.com) — Lors d'une réunion du Conseil d'administration de Proactis SA, qui s'est tenue le 28 février, à l'issue de l'Assemblée générale, il a été acté la démission de Timothy Sykes de ses mandats d'administrateur, de président du conseil d'administration et de directeur général de la société SA avec effet en date de ce jour.

Stephen Line est désigné en qualité d'administrateur et de nouveau président et directeur général de Proactis SA, à compter de ce jour et pour une durée de 6 ans. Stephen Line exerce les fonctions de directeur des opérations du groupe Proactis depuis le mois de juin 2022.

Il résulte de ces changements que le Conseil d'administration de la société est composé de trois membres : Stephen Line (mandat arrivant à échéance à l'issue de l'assemblée qui se prononcera sur les comptes de l'exercice 2028), Richard Hughes (mandat arrivant à échéance à l'issue de l'assemblée qui se prononcera sur les comptes de l'exercice 2026), et Mme Rachel Rollinson(mandat arrivant à échéance à l'issue de l'assemblée qui se prononcera sur les comptes de l'exercice 2023).