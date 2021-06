Proactis : Cafe Bidco relève son offre à 74,9 M£

(Boursier.com) — Cafe Bidco Limited, une filiale intégralement détenue par des véhicules d'investissement gérés par la société de gestion Pollen Street Capital Limited (Cafe Bidco) a annoncé, le 30 avril, une proposition d'acquérir Proactis Holdings PLC, détenant indirectement, notamment via sa filiale Proactis Euro Hedgeco Limited, environ 88% de Proactis SA. Le montant total maximum de l'offre était de 71,6 millions de livre sterling, soit environ 82,59 millions d'euros. L'offre avait été approuvée par le conseil d'administration de Proactis Holdings.

Nouvelle proposition de Cafe Bidco

Cette proposition initiale vient d'être retirée... Désormais, Cafe Bidco Limited, une société nouvellement constituée qui sera détenue indirectement par des co-offrants -des fonds d'investissement conseillés et gérés par Pollen Street Capital Limited et des fonds d'investissement conseillés et gérés par DBAY Advisors Limited- propose un montant total maximum de 74,9 millions de livre sterling sur une base entièrement diluée, soit environ 86,9 ME pour acquérir Proactis.

Cette nouvelle offre a également été approuvée par le Conseil d'administration de Proactis Holdings.

L'offre reste subordonnée à la conclusion d'un protocole d'accord et à l'approbation de l'assemblée des actionnaires de Proactis Holdings à la majorité de 75%.

OPA en vue

Lorsque toutes les conditions de l'offre seront satisfaites, Cafe Bidco deviendrait, à la date de réalisation de l'opération, le détenteur indirect de plus de 30% du capital et des droits de vote de Proactis SA. Cafe Bidco serait alors dans l'obligation de lancer une offre publique d'achat sur les actions Proactis SA.

La réalisation de l'opération est attendue au 3e trimestre de l'année 2021.