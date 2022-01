Private equity : TPG bondit pour son entrée à Wall Street

(Boursier.com) — La société de capital-investissement américaine TPG s'est introduite avec succès jeudi sur le Nasdaq, le titre bondissant de près de 15% en séance à 33,85$, par rapport à son cours d'introduction de 29,5$.

Le groupe est ainsi valorisé à 9 Mds$ au prix d'introduction, et autour de 10,3 milliards de dollars en séance.

Le géant américain du "private equity" est l'un des derniers grands acteurs de cette sphère à s'introduire en Bourse après ses concurrents Blackstone, Apollo Global Management, KKR ou encore Carlyle Group, qui ont connu une année boursière faste en 2021.

Fondé il y a 30 ans et basé à Fort Worh aux Texas, TPG (ex-Texas Pacific Group) gère plus de 100 Mds$ d'actifs. Le groupe s'était illustré pour la première fois en 1993 en rachetant la compagnie aérienne en difficulté Continental Airlines, revendue 5 ans plus tard à Northwest Airlines après l'avoir réorganisée.