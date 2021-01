Prismaflex : toujours impacté par le contexte sanitaire

Crédit photo © Prismaflex

(Boursier.com) — Lors du 3e trimestre de son exercice 2020-21, Prismaflex International a réalisé un chiffre d'affaires de 10,9 millions d'euros, un chiffre légèrement supérieur à celui du trimestre précédent, mais en recul marqué de -26,1% (-24,7% à taux de change constants) par rapport au 3e trimestre de l'exercice 2019-20.

Sur 9 mois, le chiffre d'affaires ressort à 29,84 ME (30,27 ME à devises constantes), en recul de -27%.

Le Groupe a continué d'évoluer dans un environnement défavorable, compte tenu de la crise sanitaire qui favorise l'attentisme des clients et le report des projets. L'activité 'Print' avait pourtant bien démarré le trimestre en octobre avant de voir son activité à nouveau freinée par la reprise des périodes de confinement, total ou partiel, qui impacte fortement les clients des secteurs événementiels ou de la distribution. Au final, le chiffre d'affaires 'Print' 9 mois ressort à 17,8 ME en baisse de -30,1%

L'activité 'Hardware' a connu une activité contrastée géographiquement sur le 3e trimestre. Le chiffre d'affaires trimestriel de la division à 4,2 ME s'inscrit globalement dans la continuité des deux trimestres précédents. Sur 9 mois, l'activité 'Hardware' réalise un chiffre d'affaires de 12,1 ME (dont 1,8 ME réalisé par Anthem Displays) en recul de -21,7%.

Le carnet de commandes s'élève à 5,4 ME au 31 décembre 2020, n'intégrant plus celui d'Anthem Displays, désormais consolidée par mise en équivalence. La visibilité sur le retour à une activité normative reste faible compte tenu des incertitudes sur l'évolution de la pandémie.

Dans ce contexte, Prismaflex continue de bénéficier des mesures d'accompagnement, de veiller activement à la maîtrise de ses coûts et à la préservation de sa trésorerie.