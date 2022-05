Prismaflex : solide croissance du chiffre d'affaires annuel

(Boursier.com) — Lors du 4e trimestre de son exercice 2021-2022, Prismaflex International a réalisé un chiffre d'affaires de 13,7 millions d'euros, en hausse de +39,5%. Sur le trimestre, l'activité Print est restée dynamique dans la lignée des 9 premiers mois de l'exercice et l'activité Hardware en fort rebond, commence à recueillir les fruits de sa dynamique commerciale.

Cette performance porte le chiffre d'affaires annuel à 48,9 ME, soit une croissance de +29% à données comparables. Elle démontre la capacité du Groupe à retrouver un bon niveau d'activité dès que le contexte économique se normalise.

Perspectives 2022-2023

Les prises de commandes sont restées bien orientées au 4è trimestre 2021-2022 dans les deux divisions. Le carnet de commandes du Groupe a continué de progresser et atteint désormais un niveau élevé de 17,2 ME au 31 mars 2022 (11,5 ME il y a un an).

Le Groupe précise ne pas être directement impacté par le conflit géopolitique russo-ukrainien, ne réalisant qu'un chiffre d'affaires très marginal dans cette zone. Prismaflex reste cependant vigilant sur les conséquences indirectes du conflit, en particulier sur l'évolution des coûts des approvisionnements et de l'énergie dans les mois à venir.

Le Groupe Prismaflex se fixe ainsi pour objectif de poursuivre sa croissance en 2022-2023.