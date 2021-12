Prismaflex : Rebond de l'activité et retour aux bénéfices

(Boursier.com) — Prismaflex International a réalisé un premier semestre 2021-2022 solide, caractérisé par un rebond dynamique de l'activité et un retour à des résultats bénéficiaires. Cette bonne performance économique est en ligne avec les objectifs du Groupe et témoigne de la résilience du modèle. Lors de ce premier semestre, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires semestriel de 23,2 ME, soit une croissance de +26,1% par rapport au S1 2020-2021 et de +3,5% par rapport au S1 2019-2020 à données comparables. Cette performance a été portée par l'activité "print" qui réalise un chiffre d'affaires semestriel de 16,8 ME, en hausse de +51% par rapport au 1er semestre 2020-2021, dans un contexte de plus en plus normalisé. Elle retrouve un niveau très proche de celui du S1 2019-2020 avant crise sanitaire (-1,9%), grâce à la bonne orientation des ventes en décoration intérieure, en forte croissance, et à la reprise des commandes des clients venant de secteurs particulièrement touchés par la crise comme l'événementiel, le retail et l'affichage extérieur.

Les ventes de l'activité "Hardware" sont en baisse de 12,1% à 6,4 ME par rapport au premier semestre 2020-2021 proforma, mais en hausse de +20,7% à données comparables, par rapport au S1 2019-2020 qui avait été relativement faible. Le Groupe n'a pas livré sur ce semestre de commandes de panneaux LED d'envergure à l'international mais dispose cependant d'un bon niveau de carnet de commandes pour les prochains mois.

Le retour à la croissance du groupe sur la période s'est accompagné d'une amélioration de la rentabilité, également due au contrôle des charges dans ce contexte de reprise. L'EBITDA courant proforma ressort ainsi à 1,6 ME (7% du chiffre d'affaires) marquant une progression de 0,9 ME par rapport au S1 2020-2021 proforma.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements et provisions, le résultat opérationnel courant proforma s'élève à 0,4 ME, progressant dans les mêmes proportions que l'EBITDA.

Le résultat opérationnel est de 0,5 ME (vs -0,4 ME au S1 2020-2021 proforma) intégrant des produits nets non courants pour 0,1 ME. Le résultat courant avant impôt proforma ressort à 0,4 ME, incluant un coût de l'endettement financier brut de 0,1 ME stable par rapport à l'exercice précédent. Après prise en compte de la quote-part de résultat d'Anthem Displays et des minoritaires, le résultat net part du Groupe s'inscrit à 0,1 ME.

Situation financière : trajectoire de désendettement engagée

Les flux de trésorerie générés par l'activité sont en forte progression à 1,9 ME, incluant une capacité d'autofinancement de 1,7 ME (avant versement des intérêts et de l'impôt) et une réduction du BFR de 0,4 ME, malgré la reprise d'activité, grâce à des acomptes reçus sur des commandes à livrer au second semestre.

Les investissements liés à l'exploitation se sont élevés à 1,8 ME sur la période, un niveau plutôt haut en raison notamment de l'acquisition d'une nouvelle imprimante à forte productivité dans la Division "Print" et des effets de l'application de la norme IFRS 16 (renouvellement de baux commerciaux).

La dette financière nette, incluant des dettes locatives de 2,1 ME liées à l'application de la norme IFRS 16, s'élève à 12,6 ME (10,6 ME hors IFRS 16). Le ratio dettes financières nettes sur fonds propres (gearing) se réduit ainsi à 1,10 (0,92 avant IFRS 16 vs 1,05 au 31 mars 2021).

Perspectives 2021-2022

Prismaflex International vise à poursuivre cette amélioration des indicateurs économiques au second semestre malgré les tensions inflationnistes existantes sur une partie des approvisionnements, que le groupe répercute dans la mesure du possible sur ses prix de vente.

Le groupe a démarré le second semestre avec une bonne visibilité grâce à un carnet de commandes à 14,7 ME, le plus élevé depuis décembre 2017, supérieur de 6,6 ME à celui du 30 septembre 2020. Sur le début du 3ème trimestre, l'activité commerciale est restée dynamique, confortant également les perspectives du groupe.

Le second semestre devrait être marqué par une activité Hardware nettement plus élevée qu'au premier semestre, compte tenu d'un carnet de commandes de plus de 8 ME dont une grande partie sera livrée avant la fin de l'exercice et d'une activité bien orientée en France auprès des collectivités et de la GMS.

L'activité Print devrait quant à elle confirmer sa bonne dynamique, l'enjeu étant aujourd'hui de maintenir de bons délais de production face à une demande soutenue.

Le groupe réitère ainsi son objectif de renouer avec une croissance significative et rentable sur l'ensemble de l'exercice 2021-2022, à contexte sanitaire normalisé.