Prismaflex : perte annuelle de 2,47 ME

(Boursier.com) — Prismaflex a réalisé en 2019/2020 un chiffre d'affaires de 51,2 ME en hausse de +5,2% et de +2,9% à périmètre constant. Les deux divisions ont contribué à cette croissance.

Porté par la hausse de l'activité et les actions de réductions de coûts et bénéficiant de l'application de la norme IFRS 16 pour 0,8 ME, l'EBITDA est de 2,1 ME. Hors IFRS 16, l'EBITDA ressort à 1,3 ME à comparer à -0,3 ME lors de l'exercice précédent.

Après dotations aux amortissements et provisions, la perte opérationnelle courante se réduit à -0,86 ME vs -1,85 ME en 2018-2019.

Le résultat opérationnel intègre des charges non courantes de 1 ME, liées pour moitié à un litige en propriété intellectuelle aux États-Unis et, pour l'autre moitié, à la dépréciation du goodwill sur la filiale suédoise.

La perte nette part de groupe s'élève à -2,47 ME contre -3,25 ME lors du de l'exercice 2018-2019