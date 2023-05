Prismaflex International s'attache à poursuivre le redressement de ses marges

(Boursier.com) — Prismaflex International a réalisé au 4e trimestre 2022-2023 un chiffre d'affaires de 13,7 millions d'euros, identique à celui réalisé sur la même période en 2021-2022.

Ce niveau d'activité porte le chiffre d'affaires annuel à 57,3 ME, soit une croissance de +17,2% (+16,3% à taux de change constants). Le Groupe a confirmé durant cet exercice son dynamisme commercial même si la conjoncture favorisait l'attentisme des donneurs d'ordre, notamment au second semestre.

La conjoncture inflationniste a en effet continué de peser sur les marges au second semestre dans un contexte de moindre croissance. Comme annoncé en janvier, les mesures adaptatives prises par le groupe auront un effet sur la rentabilité opérationnelle, surtout sur le prochain exercice. Le résultat opérationnel courant annuel sera ainsi négatif tandis que l'Ebitda devrait se situer autour de 2 ME.

Perspectives 2023-2024

Prismaflex International démarre l'exercice 2023-2024 avec un carnet de commandes solide de 11,9 ME au 31 mars, en hausse de 0,3 ME par rapport au 31 décembre 2022, confirmant la capacité du Groupe à maintenir une bonne prise de commandes. Il est cependant nettement inférieur à celui du 31 mars 2022 (17 ME), qui intégrait des commandes LED très significatives en Allemagne.

Sur l'exercice 2023-2024, le Groupe vise à consolider ses gains de parts de marchés et à conforter son niveau d'activité autour de 60 ME. La priorité est de poursuivre le redressement des marges afin de faire progresser l'Ebitda et de renouer avec la rentabilité opérationnelle courante sur ce prochain exercice.