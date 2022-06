Prismaflex International : retour à une rentabilité opérationnelle positive

(Boursier.com) — Prismaflex International a renoué avec la croissance sur l'exercice 2021-2022 après un exercice 2020-2021 marqué par la crise sanitaire. Cette activité dynamique a permis également au Groupe de retrouver une rentabilité opérationnelle positive malgré l'émergence progressive de tensions inflationnistes sur les coûts durant l'exercice, qui n'ont pas pu être immédiatement répercutées sur les prix de vente.

Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 48,9 ME, soit une croissance de 29% par rapport à l'exercice 2020 2021. Cette reprise a également permis de dépasser l'activité enregistrée lors des exercices 2018-2019 et 2019-2020 à données comparables, respectivement de +12,9% et de +10,9%.

L'EBITDA est positif à hauteur de 2,8 ME (+183%), résultant d'une meilleure absorption des charges fixes avec la croissance, et ce malgré l'impact des tensions inflationnistes sur les coûts de production.

Le résultat opérationnel courant est bénéficiaire de 0,1 ME.

Résultat net est impacté à hauteur de 1,7 ME par des éléments non récurrents, sans impact cash. Le résultat net part du groupe ressort ainsi en perte de 2,1 ME.

Le carnet de commandes est de 17,2 ME au 31 mars 2022 (+5,7 ME par rapport au 31 mars 2021).

Les flux de trésorerie générés par l'activité sont en forte progression à 4,5 ME, incluant une capacité d'autofinancement de 2,7 ME (avant versement des intérêts financiers et impôts) et une réduction du BFR de 2 ME malgré la reprise d'activité, notamment suite à des acomptes reçus sur des commandes Hardware. Ces flux couvrent les investissements liés à l'exploitation qui se sont élevés à 2,3 ME sur la période, avec notamment l'acquisition d'une nouvelle imprimante à forte productivité dans la Division 'Print'. Le free cash-flow sur l'exercice s'élève ainsi à 2,2 ME permettant de poursuivre le désendettement du Groupe.

La dette financière nette, incluant des dettes locatives de 2 ME liées à l'application de la norme IFRS 16, s'élève à 10,7 ME (8,7 ME hors IFRS 16). Le ratio dettes financières nettes sur fonds propres (gearing) ressort ainsi à 1,14 (0,93 avant IFRS 16 vs 1,03 au 31 mars 2021).

Perspectives 2022-2023

Prismaflex international vise à poursuivre en 2022-2023 sa croissance et l'amélioration de ses fondamentaux économiques, malgré un climat économique incertain lié au conflit géopolitique en Europe de l'Est et à l'inflation. Le Groupe s'attache notamment à répercuter dans la mesure du possible la hausse des coûts de matières et de transport sur les prix de vente et à maitriser ses délais de livraison dans ses deux Divisions.

Le Groupe a démarré l'exercice avec un très bon niveau de carnet de commandes, qui ressortait à 17,2 ME au 31 mars 2022 (vs 11,5 ME il y a un an).

L'activité Print bénéficie en effet toujours d'une demande très soutenue, avec un accent mis en priorité sur le niveau de marge de chaque affaire.

L'activité Hardware s'appuie sur les commandes engrangées récemment, aussi bien au niveau des écrans LED (nouvelles commandes en Amérique Latine et en Allemagne) que des produits analogiques (caissons rétro-éclairés pour un acteur français de la Grande Distribution). Les actions commerciales se poursuivent afin d'accroître l'accès aux opportunités du marché.

Cette visibilité conforte la croissance attendue au premier trimestre et sur les mois suivants, d'autant que la dynamique commerciale globale reste bonne.

Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022-2023, le 26 juillet 2022 après bourse.