Prismaflex International : le carnet de commandes reste à un niveau élevé

(Boursier.com) — Au 2e trimestre de l'exercice 2022-2023, Prismaflex International a continué de recueillir les fruits de sa dynamique commerciale et de son bon carnet de commandes. Le Groupe enregistre une croissance sur la période de +24,9% (+23,9% à taux de change constants) pour un chiffre d'affaires de 14,7 millions d'euros.

Cette performance permet au Groupe de clôturer le semestre avec un chiffre d'affaires de 30,1 ME en hausse de +30,2% (+28,5% à taux de change constants).

Tendances 2022-2023

Au 30 septembre 2022, le carnet de commandes, bien qu'en recul par rapport au 30 juin 2022 en raison des importantes livraisons du 1er semestre, reste à un niveau élevé de 13,2 ME, dont 7,5 ME en Hardware et 5,7 ME en Print.

Le Groupe vise ainsi à maintenir, au 2e semestre, un niveau d'activité élevé, équivalent à celui du 1er semestre.

Par ailleurs, le Groupe a décidé de regrouper pour des raisons d'optimisation opérationnelle, financière et juridique toutes ses activités Hardware au sein d'une nouvelle structure, détenue à 100%, à l'exception des actifs détenus dans Anthem Displays qui ont été cédés la semaine dernière. Cette cession renforce la trésorerie du Groupe à hauteur de 0,7 ME.