Prismaflex International fait le point après l'envolée du titre

(Boursier.com) — Compte tenu de la teneur de certains articles parus dans la presse et des échanges particulièrement importants constatés sur le titre en Bourse (25,4% du capital et 207,6% de hausse du titre), le Groupe Prismaflex International apporte des précisions sur sa collaboration avec Clear Channel International engagée il y a un an.

Le Groupe Prismaflex International a été référencé début 2020 par Clear Channel International comme l'un de ses fournisseurs de panneaux LED en Europe (hors Royaume-Uni) et en Amérique Latine, lors de la signature d'un contrat cadre. Clear Channel International a choisi Prismaflex pour son expertise reconnue sur les panneaux LED, sa capacité à répondre à toutes les demandes locales grâce à ses implantations internationales tout en respectant les délais impartis et les contrôles qualité imposés par l'afficheur.

Tous les panneaux fournis à Clear Channel respectent les normes en vigueur, en étant notamment certifiés CEM (compatibilité électromagnétique) et n'émettent pas de fortes perturbations électromagnétiques dans leur environnement.

Depuis le début du partenariat, le Groupe Prismaflex International a reçu pour environ 6 millions d'euros de commandes de panneaux LED pour des installations au Brésil, en Italie et en Belgique, entièrement reconnus dans le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'exercice 2020-2021.

Ces commandes ne sont donc pas de nature à modifier les perspectives du Groupe Prismaflex pour la fin de son exercice 2020-2021, avec un chiffre d'affaires toujours attendu en baisse significative en raison de la pandémie liée au Covid-19.

Cette collaboration internationale va se poursuivre au cours des prochains mois avec des projets en cours dans plusieurs pays en particulier au Brésil, Mexique, Belgique, Espagne et Italie.

Vendredi, Prismaflex a terminé la séance sur un cours de 20,3 euros.