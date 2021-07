Prismaflex International enregistre un chiffre d'affaires de 11,4 ME en forte progression de +37,8% au T1

(Boursier.com) — Sur le premier trimestre de son exercice 2021-2022, Prismaflex International enregistre un chiffre d'affaires de 11,4 ME en forte progression de +37,8% et de +44,3% à données comparables. Cette performance, en ligne avec les attentes du Groupe, s'explique notamment par une base de comparaison favorable, illustrée par le fort rebond de la Division Print qui avait été fortement impactée par les restrictions liées à la crise sanitaire en avril et mai 2020.

Le "Print" réalise un chiffre d'affaires de 8,1 ME en croissance de +84,3%. L'activité Print hors décoration intérieure, bien qu'encore un peu perturbée sur ce trimestre par le contexte sanitaire, voit son chiffre d'affaires s'améliorer mois après mois et se rapprocher progressivement de son niveau avant Covid-19. La décoration intérieure, déjà en croissance sur l'exercice précédent, confirme sa bonne dynamique avec un chiffre d'affaires de 1,5 ME en hausse de +57% grâce à la montée en puissance des commandes de son principal donneur d'ordre, spécialiste de l'aménagement de la maison.

Les ventes de l'activité "Hardware" ressortent à 3,3 ME en recul, à données comparables, de 0,2 ME par rapport à N-1 mais en croissance de 0,8 ME par rapport à N-2. Les ventes de panneaux LED sont en baisse (1,4 ME vs 3 ME en N-1), en raison de l'absence de livraison majeure sur ce trimestre. Ces ventes incluent une affaire pour Clear Channel Brésil de 0,3 ME portant sur des totems LED, dans le cadre d'une campagne pour Netflix. Les activités traditionnelles (notamment panneaux d'affichage statiques) sont très bien orientées (1,9 ME vs 0,5 ME), notamment au Canada.

Tendances pour l'exercice

La prise de commandes est restée dynamique sur le 1er trimestre, avec un carnet de commandes au 30 juin 2021 qui ressort à 11,9 ME, supérieur de 0,4 ME à celui du 31 mars 2021 et de 2,3 ME par rapport au 30 juin 2020.

La visibilité continue de s'améliorer sur la Division Print grâce à la reprise économique et aux actions commerciales menées par le Groupe. Les activités traditionnelles devraient ainsi retrouver, à contexte normalisé, rapidement leur niveau d'avant-crise et la décoration intérieure dispose toujours de perspectives favorables.

Dans la Division Hardware, la performance enregistrée au premier trimestre ne reflète pas la dynamique commerciale actuelle. Le Groupe vient de signer un contrat d'un montant de 3 ME (non inclus dans le carnet de commande au 30/06/2021) portant sur la fabrication et la livraison de colonnes digitalisées (LED) pour un grand afficheur allemand et répond actuellement à des appels d'offre sur des projets de taille significative de fourniture de panneaux LED, dont certains en collaboration avec Clear Channel. Les cycles de décisions sur ces projets sont cependant longs et les premières livraisons pourraient, en cas de succès, intervenir à compter du second semestre de l'exercice. Le Groupe poursuit par ailleurs avec succès sa pénétration du marché des collectivités locales et de la Grande Distribution.

Fort de ces éléments, Prismaflex International confirme son objectif de renouer avec une croissance significative et rentable en 2021-2022 grâce à une meilleure absorption des coûts fixes et aux gains de productivité mis en place depuis quelques trimestres.

Prochains rendez-vous

Assemblée Générale le 30 septembre 2021 à 14h30 dans les locaux du Groupe à Saint Clément les Places.

Chiffre d'affaires du 2ème trimestre, le 28 octobre 2021 après bourse.