Prismaflex International a réalisé un chiffre d'affaires de 13,4 ME au T2

Au 2ème trimestre de l'exercice 2023-2024, Prismaflex International réalise un chiffre d'affaires de 13,4 ME, similaire à celui des 3 trimestres précédents, confirmant ainsi la résilience de son activité dans un contexte économique morose. L'activité est cependant en recul de -9,1%(-6,8% à taux de change constants) par rapport au 2ème trimestre 2022-2023, qui bénéficiait encore de la reprise dynamique des commandes en sortie de crise sanitaire.

Ce réajustement de l'activité se retrouve également au niveau du chiffre d'affaires semestriel qui ressort à 26,6 ME, très proche du niveau du 2nd semestre 2022-2023, mais en baisse de -11,6% (-9,5% à taux de change constants) par rapport au 1er semestre 2022-2023.

Malgré la baisse d'activité, le Groupe devrait délivrer un résultat opérationnel courant semestriel supérieur à celui de 2022-2023, grâce d'une part, à la baisse des coûts d'approvisionnement et à l'ajustement sur la fin de l'exercice précédent de la politique tarifaire, et d'autre part, à la bonne maîtrise des dépenses d'exploitation.

Tendances 2023-2024

Au 30 septembre 2023, le carnet de commandes ressort à 8,2 ME, inférieur de 3,5 ME par rapport au 30 juin 2023. Cette évolution est le reflet d'un contexte économique globalement incertain incitant l'attentisme des donneurs d'ordres qui ont tendance à décaler leurs commandes surtout en Hardware.

La Division "Print", plus récurrente, dispose d'un carnet de commandes toujours solide de 4,2 ME qui intègre une approche très prudente vis-à-vis des commandes à venir en "Décoration intérieure". Le carnet de commandes sur le segment "Communication" est quant à lui en ligne avec les attentes. L'investissement dans une imprimante au Royaume-Uni va également dynamiser l'activité dans cette zone.

Concernant l'activité "Hardware", le carnet de commandes ressort à 4 ME marquant un point bas par rapport aux niveaux précédents. Malgré le très bon accueil des dernières innovations technologiques (nouveaux modules LED disposant d'une résolution plus fine et offrant une alternative aux écrans LCD outdoor), Prismaflex International est impacté par un allongement des cycles de décision, soit conjoncturel comme illustré par le report en 2024 des commandes attendues du principal client en Allemagne, soit géographique avec l'instabilité politique actuelle en Afrique.

Le Groupe confirme en revanche la bonne orientation des marchés en France aussi bien au niveau des collectivités qu'en distribution spécialisée avec le succès confirmé de caissons rétroéclairés.

Dans ce contexte, Prismaflex International continue de prioriser un redressement de sa rentabilité opérationnelle courante et un free-cash-flow positif malgré le ralentissement de l'activité.

Prochains rendez-vous :

Publication des résultats semestriels 2023-2024 : communiqué le 11 décembre 2023 après bourse et conférence téléphonique le 12 décembre 2023.