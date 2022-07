Prismaflex : forte croissance du chiffre d'affaires au 1er trimestre

(Boursier.com) — Prismaflex annonce une forte croissance du chiffre d'affaires au 1er trimestre 2022-2023 à 15,4 ME (+36%).

Le groupe a réalisé un très bon début d'exercice, recueillant les fruits d'une bonne dynamique commerciale et du niveau élevé du carnet de commandes au 31 mars 2022. Le chiffre d'affaires ressort ainsi à 15,4 ME en hausse de +35,7% (+33,3% à taux de change constants), un niveau record pour un premier trimestre. Les deux divisions ont contribué à cette performance organique.

Le carnet de commandes au 30 juin 2022 se maintient à un niveau élevé de 14,9 ME, supérieur de 3 ME à celui du 30 juin 2021.

Le "Print" réalise un chiffre d'affaires de 10,2 ME en croissance de +26,1%. Les ventes sont tirées par l'activité d'impression traditionnelle, qui bénéficie d'une demande soutenue notamment avec le retour des commandes du secteur événementiel après 2 années difficiles. Cette augmentation s'explique en partie par un effet prix visant à répercuter sur les prix de ventes les effets de l'inflation. L'activité décoration intérieure est en légère baisse de 0,3 ME à 1,2 ME sur le trimestre en raison de difficultés conjoncturelles sur certains approvisionnements de matières premières et d'une baisse de la demande sur ce marché.

L'activité "Hardware" progresse de +59,3% à 5,2 ME confirmant sa bonne orientation depuis quelques mois. Ce trimestre a notamment été marqué par un net rebond du chiffre d'affaires des panneaux LED (3,3 ME vs 1,4 ME en N-1) grâce à la livraison de commandes internationales notamment en Allemagne, au Benin et au Chili mais aussi grâce à une bonne activité en France auprès des collectivités et des régies publicitaires.

Les activités traditionnelles (notamment panneaux d'affichage statiques) sont également solides à 1,9 ME avec des livraisons de caissons lumineux à une enseigne française de la grande distribution.

Tendances pour l'exercice

Ce premier trimestre lance sur de bonnes bases l'exercice 2022-2023 et conforte les objectifs de croissance annuelle de l'activité.

La prise de commandes est restée dynamique sur ce début d'exercice, avec un carnet de commandes au 30 juin 2022 qui reste élevé à 14,9 ME, supérieur de 3 ME à celui du 30 juin 2021 mais en recul par rapport au 31 mars 2022 suite aux livraisons de commandes significatives au premier trimestre. La visibilité est bien orientée dans les deux Divisions sur le prochain trimestre. En ce qui concerne l'activité Print, la demande reste toujours soutenue et l'activité Hardware s'appuiera sur un bon carnet de commandes de 8,2 ME et la poursuite des livraisons dans les prochains mois, à l'export notamment.

La prospection commerciale reste également très active afin de pérenniser cette dynamique à moyen terme.

Prismaflex International reste ainsi confiant sur la poursuite d'une croissance soutenue au deuxième trimestre mais reste vigilant sur le moyen terme face à un contexte économique incertain. Le Groupe continue de s'attacher à limiter dans la mesure du possible l'impact sur la marge brute du contexte inflationniste.

Prochains rendez-vous :

- Assemblée Générale le 30 septembre 2022 à 14h30 dans les locaux du Groupe à Saint Clément les Places (69930).

- Chiffre d'affaires du 2ème trimestre, le 27 octobre 2022 après bourse.