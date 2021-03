Prismaflex explose en hausse avec l'accord Clear Channel

Prismaflex explose en hausse avec l'accord Clear Channel









Crédit photo © Prismaflex

(Boursier.com) — Prismaflex s'envole littéralement de 68% à 11,1 euros ce vendredi en bourse dans un volume représentant déjà près de 4% du capital. Il faut dire que le groupe a annoncé qu'il avait été choisi par l'Américain Clear Channel International en tant que "principal fournisseur de panneaux et écrans LED". Le référencement international de l'afficheur a débuté il y a environ un an. Clear Channel a choisi Prismaflex pour son expertise sur les panneaux LED. Le Français rappelle être depuis plus de 30 ans, un acteur incontournable de l'affichage - qui a pris le virage du numérique il y a maintenant plus de 10 ans. Grâce à ses filiales réparties dans le monde entier, Prismaflex est en capacité de répondre à toutes les demandes internationales et locales de Clear Channel. Le respect des délais impartis et des contrôles qualité imposés par l'afficheur ont été des éléments déterminants.

Clear Channel a l'assurance que les panneaux Prismatronic de Prismaflex respectent les normes internationales voulues. Ils sont certifiés CEM. La Certification CEM (Compatibilité ElectroMagnétique) garantit que le matériel n'émet pas de fortes perturbations électromagnétiques dans son environnement. Les tests sur le marché sont généralement effectués sur de petits échantillons. Les panneaux digitaux de Prismaflex sont testés, eux, au niveau des modules (composantes de l'écran) mais également sur le panneau entier, en extérieur et dans des conditions réelles d'utilisation.

"Dans les prochaines semaines, vous allez découvrir nos plus récentes installations pour Clear Channel au Brésil, en Italie et en Belgique", ajoute le groupe, qui indique également que "plusieurs autres projets à l'international sont encore en cours".

FR Prismaflex devient le principal fournisseur de panneaux et écrans LED de Clear Channel.&128073;https://t.co/Wbo5Nps0mS EN Prismaflex: new Clear Channel's key provider for LED billboards.&128073;https://t.co/br87l76Lhi pic.twitter.com/6CLVqaz7tl — Prismaflex (@Prismaflex), via Twitter