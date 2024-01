Prismaflex : Évolution du 3ème trimestre dans la lignée du premier semestre

(Boursier.com) — Le 3ème trimestre de l'exercice 2023-2024 s'est inscrit dans la continuité de la tendance enregistrée au premier semestre. Prismaflex International a réalisé sur la période un chiffre d'affaires de 11,9 ME, en recul de -11,5% (-10,2% à taux de change constants). Cette évolution est imputable à l'activité "Hardware", toujours sujette à la volatilité des commandes. L'activité "Print" confirme sa résilience avec le retour à une légère croissance sur la période. Cette évolution trimestrielle porte le chiffre d'affaires sur 9 mois à 38,5 ME, soit une baisse de -11,6% (-9,7% à taux de change constants).

Perspectives pour l'exercice 2023-2024

L'activité commerciale du 3ème trimestre 2023-2024 a permis de faire progresser légèrement le carnet de commandes au 31 décembre 2023 par rapport au 30 septembre 2023. Ce dernier ressort à 8,4 ME, dont 4 ME en Print et 4,4 ME en Hardware.

La Division "Print" continue de s'appuyer sur la résilience de son activité "Communication" et poursuit ses actions de diversification pour limiter l'impact de la baisse des commandes de la Décoration Intérieure.

Le Groupe vient par ailleurs de procéder au rachat de 49% du capital de sa filiale FPI et détient désormais 100% du capital de la société.

La Division "Hardware" poursuit ses actions commerciales autour de ses dernières innovations, qui continuent de recevoir un bon accueil des clients. Le Groupe confirme être bien positionné sur des projets importants en France et à l'international pour des livraisons potentielles sur 2024.

Dans ce contexte, Prismaflex International vise à réaliser un chiffre d'affaires au 4ème trimestre supérieur à celui du 3ème trimestre. La priorité continue d'être portée sur l'optimisation de la rentabilité opérationnelle courante et sur la génération d'un free cash-flow positif.

Prochain rendez-vous : Communiqué du chiffre d'affaires annuel 2023-2024, le 7 mai 2024 après bourse.