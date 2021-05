Prismaflex espère renouer avec une croissance rentable en 2021-2022

(Boursier.com) — Prismaflex a réalisé un chiffre d'affaires 2020-2021 de 39,7 ME (37,9 ME en proforma). L'activité Print a renoué avec la croissance au T4 (+3,7%), grâce notamment à la bonne dynamique sur le segment Décoration Intérieure, atténuant le recul sur l'exercice. Cette fin d'exercice mieux orientée a permis de limiter le recul du chiffre d'affaires annuel proforma à -13,8%. Le carnet de commandes s'élevait à 11,5 ME au 31 mars 2021, en nette progression par rapport au 31 décembre 2020, suite à des commandes et contrats signés sur le dernier trimestre dans les deux divisions de Prismaflex.

Malgré un contexte qui reste incertain, marqué par des tensions sur les approvisionnements en matières premières, Prismaflex se fixe comme objectif de renouer avec une croissance rentable en 2021-2022. Le groupe bénéficiera d'une base de comparaison favorable dès le 1er trimestre et espère recueillir progressivement les fruits de ses actions commerciales et de ses efforts d'optimisation des coûts.

La Division Print vise à retrouver progressivement une activité normative, en tablant sur la reprise progressive des commandes en provenance des secteurs durement touchés par la crise en 2020. La Décoration Intérieure continuera également d'être bien orientée, en s'appuyant sur les engagements de commandes du principal donneur d'ordre et sur la montée en puissance attendue des ventes sur internet.

La Division Hardware dispose à ce jour d'un carnet de commandes diversifié auprès de plusieurs clients, en France, en Allemagne et en Afrique. Lors de cet exercice, elle vise à poursuivre le développement de ses parts de marché en Grande Distribution et auprès des collectivités locales et continuera le développement de sa collaboration avec ses clients afficheurs internationaux.