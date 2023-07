Prismaflex : confirme son objectif de redressement des marges

(Boursier.com) — Prismaflex International a enregistré sur l'exercice 2022-2023 une croissance de +17% à 57,3 millions d'euros (48,9 ME de CA un an plus tôt), confirmant le rebond enclenché sur l'exercice précédent. Toutefois, le contexte inflationniste sur les coûts d'approvisionnement et de production n'a pas permis de refléter cette bonne performance commerciale sur la rentabilité opérationnelle courante du groupe, qui reste proche de l'équilibre.

Le taux de marge brute est en recul de -3,8 points à 43,5%, reflet des impacts inflationnistes sur les coûts matières et logistiques, qui n'ont pu être répercutés immédiatement sur les prix de vente. Le taux progresse toutefois de 1 point entre le 1er et le 2nd semestre (de 43,1% à 44,1%), grâce aux premiers effets des hausses tarifaires. Ceux-ci devraient se faire pleinement sentir sur l'exercice 2023-2024.

L'évolution du taux de marge brute pèse mécaniquement sur l'Ebitda courant qui ressort à 2 ME, en repli de -0,5 ME, à 3,5% du chiffre d'affaires.

Le résultat opérationnel courant ressort légèrement négatif à -0,3 ME (+0,1 ME en 2021-2022). Le résultat opérationnel est positif à hauteur de +0,6 ME, grâce à des produits nets non courants de 0,9 ME liés à l'activation d'une garantie BPI dans le cadre de la cession des actifs et la liquidation d'Anthem Displays.

Le résultat net part du Groupe est négatif à hauteur de -0,6 ME. Il intègre une charge d'impôt de -0,5 ME, la quote-part de résultat d'Anthem Displays de -0,3 ME (perte opérationnelle semestrielle et ajustement de la valeur d'actif à fin septembre 2022), le résultat de la cession des actifs d'Anthem Displays et de la liquidation des entités américaines sur le second semestre de -0,1ME. Il s'inscrit en amélioration par rapport à l'exercice précédent.

Situation financière

Les flux de trésorerie générés par l'activité ressortent à +0,4 ME. Ils incluent une capacité d'autofinancement de 3 ME (avant versement des intérêts financiers et impôts) une augmentation du BFR de 2,3 ME liée à la croissance de l'activité et à des acomptes moins importants que lors de la clôture de l'exercice précédent sur l'activité Hardware.

Les investissements nets se sont élevés à 1,6 ME sur la période. Le free cash-flow sur l'exercice ressort à -1,2 ME. La dette financière nette, incluant des dettes locatives de 2,1 ME liées à l'application de la norme IFRS 16, s'élève à 12,5 ME (10,4 ME hors IFRS 16). Le ratio dettes financières nettes sur fonds propres ('gearing') ressort ainsi à 1,47 (1,22 avant IFRS 16).

Le Groupe a négocié avec ses partenaires financiers un rééchelonnement de sa dette en phase avec le plan de marche.

Perspectives 2023-2024

Prismaflex International vise à consolider sur l'exercice 2023-2024 ses gains de parts de marchés et à conforter son niveau d'activité proche des 60 ME. Le groupe a démarré l'exercice avec un carnet de commandes solide de 11,9 ME et confirme le dynamisme de son activité commerciale, avec cependant un démarrage plus lent que sur l'exercice passé pour l'activité 'Hardware'. La Division 'Print' enregistre une demande dynamique. Concernant l'activité 'Décoration', la société cherche à diversifier ses débouchés afin d'augmenter ses parts de marché dans un contexte moins favorable.

Le Groupe confirme son objectif de redressement des marges, et notamment de la marge brute, afin de renouer avec une rentabilité opérationnelle courante et un free-cash-flow positif.