Prismaflex confiant en la poursuite de sa croissance

Crédit photo © Prismaflex

(Boursier.com) — Le 1er semestre de l'exercice est marqué par une nette amélioration de la tendance dans les deux activités du Groupe Prismaflex. Les actions de fond menées depuis un an commencent à produire leurs effets.

Le chiffre d'affaires se monte à 26,06 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant semestriel est bénéficiaire à 0,22 ME, contre une perte retraitée de -0,71 ME enregistrée au 1er semestre 2018-2019. L'impact de l'application de la norme IFRS 16 sur cet indicateur est négligeable. Le groupe atteint ainsi son objectif dès ce 1er semestre.

Le résultat opérationnel à 0,06 ME intègre une charge de 0,16 ME lié à un litige en propriété intellectuelle. Le résultat courant avant impôts ressort à -0,08 ME incluant un coût de l'endettement financier brut faible de -0,16 ME.

La perte nette part de groupe se réduit sensiblement à -0,21 ME (-0,91 ME lors du 1er semestre 2018-2019 retraité).

Structure financière

Les fonds propres s'établissent à 21,2 ME au 30 septembre 2019. Les flux de trésorerie générés par l'activité, largement positifs à 1,9 ME en raison de la hausse de la capacité d'autofinancement et de la très bonne maîtrise du BFR, couvrent les investissements liés à l'exploitation (0,6 ME sur la période). Le free cashflow a été dédié en grande partie au remboursement de la dette financière.

La dette financière nette, incluant les dettes locatives de 1,7 ME liées à l'impact IFRS 16 - contrat de location, ressort à 13,9 ME. Le ratio dettes financières nettes sur fonds propres (gearing) s'établit ainsi à 0,62 (0,54 avant IFRS 16).

Perspectives confirmées

Avec un carnet de commandes à 8,7 ME à fin septembre, le Groupe est confiant sur la poursuite de sa dynamique de croissance sur la 2e partie de l'exercice, aussi bien dans l'activité Print que dans l'activité Hardware. Cette dernière va continuer de bénéficier de la montée en puissance de l'activité aux Etats-Unis et est actuellement positionnée sur plusieurs affaires significatives, dont une première vient d'être remportée en Italie fin novembre.