Prismaflex : chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 36%

Crédit photo © Prismaflex

(Boursier.com) — Prismaflex International a publié un chiffre d'affaires du premier trimestre de son exercice 2020-2021 à 8,2 ME, en recul de -36%. Cette évolution est légèrement meilleure que l'estimation initiale donnée mi-juin, en raison d'une fin de trimestre plus dynamique qu'anticipé. La majorité de la baisse d'activité s'est concentrée sur les mois d'avril et mai, correspondant à la période de confinement en Europe. L'activité a commencé à se redresser en juin, avec une baisse limitée à -9,8% sur le mois.

Bien que la prise de commandes se soit logiquement ralentie lors de ce trimestre, le carnet de commandes reste à un niveau supérieur à celui de l'année dernière au 30 juin (9,6 ME contre 9,1 ME).

" La reprise de l'activité se confirme mais reste très progressive dans un contexte économique toujours fragile qui favorise l'attentisme des donneurs d'ordre. Les évolutions sont encore très hétérogènes selon les zones, avec une situation toujours très difficile actuellement aux États-Unis, le principal donneur d'ordre de la filiale américaine ayant gelé ses commandes. Les incertitudes restent nombreuses et la vigueur de la reprise économique attendue à partir du mois de septembre en Europe et en Amérique du Nord conditionnera la capacité du Groupe à retrouver un niveau d'activité plus en phase avec la dynamique pré-Covid 19 ", explique Prismaflex.