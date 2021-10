Première acquisition de Groupe Talis, depuis sa prise de contrôle par IDI

(Boursier.com) — Le Groupe Talis réalise sa première acquisition depuis sa prise de contrôle en juin dernier par IDI, accompagné de Raise Impact, en intégrant dans son réseau le Groupe AFC, constitué de deux écoles proposant des formations en apprentissage et professionnalisantes à Poitiers.

Le Groupe AFC, situé à Poitiers et composé des écoles AFC (regroupant les marques ESA et e-RC School) et Mosaique Formations, rejoint le Groupe Talis et son réseau d'écoles des territoires. L'actuelle Directrice Générale, Valérie Mousnier, renforce son rôle et accompagne une transition managériale dans la continuité avec le départ progressif du fondateur Francis Dumasdelage.

Fondé en 1998 par Francis Dumasdelage, rejoint quelques années plus tard par Valérie Mousnier, le Groupe AFC propose initialement des BTS en alternance, puis se diversifie dans les formations pour les demandeurs d'emplois à travers la création de Mosaïque Formations. Le Groupe renforce ensuite sa présence sur le secteur de l'alternance en créant la marque ESA, l'Ecole Supérieure de l'Alternance, avant de lancer en 2016 la e-RC School, spécialisée dans la Relation Client et située sur le site du Futuroscope.

Composées d'une trentaine de salariés, les deux écoles forment près de 1.000 personnes par an (400 étudiants et 600 professionnels ou demandeurs d'emplois) dans des secteurs et formations variées. Disposant d'un réseau de 400 entreprises locales et de grands groupes partenaires, le Groupe a une très bonne connaissance des entreprises et des organismes professionnels de la région. Il accompagne ainsi les projets professionnels des étudiants, notamment en alternance, ce qui lui permet d'afficher des taux d'employabilité de l'ordre de 85%.

Grâce à cette première croissance externe, le Groupe Talis, présidé par Yves Hinnekint, dispose désormais de dix campus, situés en Nouvelle-Aquitaine et à Paris, dotés d'installations de qualité.