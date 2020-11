Predilife veut lever 2 ME à 7 euros l'action

Predilife veut lever 2 ME à 7 euros l'action









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Predilife lance une augmentation de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription et délai de priorité à titre irréductible au profit des actionnaires existants. Cette levée de fonds est d'un montant initial de 1,75 million d'euros, pouvant être porté à 2 ME en cas d'exercice de l'option de surallocation.

Le produit de l'émission des actions est destiné au financement du développement de la société. En effet, deux années se sont écoulées depuis l'introduction en bourse de 2018, pendant lesquelles les équipes de chercheurs et d'ingénieurs de Predilife ont pu finaliser le premier dispositif global de prédiction du risque de cancer du sein Mammorisk. Celui-ci est aujourd'hui pleinement opérationnel et est diffusé dans 29 centres médicaux pilotes de premier plan, comme l'Hôpital Américain à Neuilly-sur-Seine ou le centre de la Ligue contre le Cancer de Milan en Italie.

La présente levée de fonds va plus particulièrement servir à accélérer le déploiement commercial de la solution Mammorisk dans plusieurs pays d'Europe, avec le recrutement de forces de vente régionales.

Levée de fonds à 7 euros l'action

Le prix de souscription est fixé à 7 euros par action. Ce prix de souscription fait apparaître une décote de 19,16% par rapport à cette moyenne et de 20,45% par rapport au cours de clôture de la séance du 17 novembre, dernier cours précédant la fixation du prix.

L'opération se déroulera du 19 novembre au 7 décembre.

Le montant brut initial de l'augmentation de capital est de 1,75 ME (prime d'émission incluse) soit un montant net de 1,68 ME, et donnera lieu à l'émission de 250.000 actions nouvelles.

En cas d'exercice en totalité de l'option de surallocation, le montant brut sera porté à 2 ME, soit un montant net de 1,93 ME. Il donnera lieu à l'émission de 287.500 actions nouvelles (prime d'émission incluse).

Les actionnaires de Prédilife inscrits en compte le 18 novembre bénéficient d'un délai de priorité qui n'est ni cessible, ni négociable.

La société n'a sollicité ni reçu aucun engagement de souscription.

Le règlement-livraison des actions nouvelles est fixé au 11 décembre.