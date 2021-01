Predilife va accéder aux données de 250 000 femmes au Royaume-Uni

Predilife va accéder aux données de 250 000 femmes au Royaume-Uni









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Predilife a conclu un contrat de collaboration avec UK Biobank pour accéder à sa nouvelle base de données.

Créée en 2006, cette vaste base de données vise à améliorer la prévention, le diagnostic et le traitement de plusieurs maladies dont les cancers, les maladies du coeur ou encore le diabète.

Cette étude réunit à ce jour les données médicales et les échantillons biologiques de 500 000 volontaires de 40 à 69 ans. Destiné aux scientifiques agréés, UK Biobank permet d'étudier les interactions existant entre les gènes, les styles de vie et l'environnement et de comprendre le rôle respectif de ces facteurs sur les risques de développer certaines maladies.

Concrètement, cela permet à la société d'accéder aux données de 250 000 femmes collectées auprès des médecins du Royaume-Uni et à 800 000 données de génotypage sur l'ensemble de la base.