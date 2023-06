Predilife : une nouvelle émission obligataire

(Boursier.com) — Predilife émet des obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes, à échéance 2028, pour un montant nominal de 1,995 million d'euros correspondant à l'émission de 399 OCEANE.

Cette Offre s'inscrit dans la continuité des deux offres au public d'OCEANE clôturées respectivement le 26 avril 2021 et le 7 juillet 2022, et de l'offre au public d'obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles ou existantes (les " ORNANE "), lesquelles avaient permis à la société de recueillir des souscriptions s'élevant à respectivement 2,5 millions d'euros, 1,755 millions d'euros et 2,4 millions d'euros.

Le prix de souscription unitaire des OCEANE sera égal à leur valeur nominale, soit 5.000 euros. Elles porteront intérêt à un taux de 7% l'an à compter de leur date d'émission, soit le 28 juillet 2023. Il est précisé que les intérêts seront capitalisés tous les ans. La durée de l'emprunt est de 5 ans.