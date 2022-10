Predilife : un partenariat avec le groupe Diot-Siaci

(Boursier.com) — A l'occasion d'Octobre Rose, mois pour la sensibilisation au cancer du sein, le Groupe Diot-Siaci, leader européen du conseil et du courtage en assurances d'entreprises, annonce un partenariat avec Predilife pour faire avancer la prévention du cancer du sein dans les organisations du travail.

Intervenant auprès des Directions des Ressources Humaines, le groupe Diot-Siaci met à la disposition de ses clients des services liés à la prévention en santé (équilibre vie professionnelle - vie personnelle, aide aux aidants etc.). Engagé pour une politique RSE innovante et inclusive, le groupe propose désormais à ses entreprises clientes une nouvelle solution dans la lutte contre le cancer, et notamment le cancer du sein, en partenariat avec Predilife. Dans le cadre de ce partenariat, Diot-Siaci et Predilife proposent une prise en charge individuelle et 100% personnalisée des salariés. Dans le respect des exigences liées à la protection des données de santé, ce dispositif propose un parcours de prévention complet avec une première téléconsultation suivie d'un questionnaire de santé afin d'évaluer le terrain de risques. Ce questionnaire se complète d'un test salivaire pour la réalisation d'un génotypage, et, selon le type de bilan, d'examens réalisés sur prescription médicale. En accompagnement de la restitution des résultats, une seconde téléconsultation permet d'informer le salarié de son risque absolu de cancer et de lui transmettre un protocole de suivi personnalisé. Pour déployer ce parcours, un dispositif de communication complet permettant la sensibilisation des collaborateurs à cette nouvelle offre est proposé aux entreprises clientes et à leurs équipes RH.

En séance, l'action Predilife recule de quelque 2%, sur un cours de 5,7 euros.