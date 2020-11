Predilife : un partenariat avec L'Institut du Sein Paris

(Boursier.com) — L 'Institut du Sein Paris et Predilife ont conclu un partenariat pour la mise en place d'une consultation d'évaluation du risque de cancer du sein. Depuis sa création en 2005 par les Dr Krishna B. Clough et Claude Nos, chirurgiens cancérologues et plasticiens, spécialisés dans la prise en charge des pathologies du sein, et le Dr Isabelle Sarfati, chirurgienne plasticienne, l'Institut du Sein Paris est à la pointe de la médecine personnalisée. Centre pionnier en France, doté d'une équipe multidisciplinaire spécialisée, l'Institut du Sein Paris ouvre une consultation d'évaluation du risque de cancer du sein pour toutes les femmes. Cette nouvelle activité est placée sous la responsabilité des Drs Anne Sabaila Ollier et Jenny-Claude Millochau, chirurgiennes sénologues et cancérologues.

La consultation d'évaluation du risque de l'Institut du Sein Paris a pour objectif d'identifier pour chaque femme son risque individuel de cancer du sein, puis de lui proposer une stratégie de dépistage personnalisé. Cette consultation repose sur un interrogatoire et un examen clinique, associé à l'expertise de radiologues spécialisés en imagerie du sein et un test MammoRisk. Pour les femmes ayant une histoire familiale évocatrice, une consultation génétique sera proposée.

Le test prédictif MammoRisk, développé en collaboration avec L'Institut Gustave Roussy et le Breast Cancer Screening Consortium aux Etats-Unis, est le premier test commercialisé en France intégrant des données cliniques, d'imagerie et de génétique. Il permet d'évaluer la probabilité de développer un cancer du sein invasif dans les 5 ans, chez les femmes dès 40 ans et de proposer un programme de dépistage et de suivi adapté en fonction de ce risque.