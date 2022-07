Predilife : succès de l'émission obligataire

(Boursier.com) — Predilife annonce le résultat de l'offre au public d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) ouverte le 1er juin 2022 (l'Offre), laquelle a été souscrite à hauteur de 1,755 million d'euros.

Le produit de l'offre sera principalement affecté au financement du déploiement à grande échelle des bilans prédictifs multi-pathologies destinés aux entreprises. Ces bilans de prédiction adressés aux salariés ont été lancés à l'automne 2021 auprès d'entreprises aussi différentes qu'Allianz, Lactalis ou Marionnaud. Ils reçoivent un accueil très prometteur par les entreprises du CAC 40, les grands comptes et les ETI et il est nécessaire de financer le cycle de vente et de démultiplier la force de frappe commerciale de la Société.

Le produit net de l'émission -égal à environ 1,5 ME après déduction des frais inhérents à l'offre- permettra à la société de financer ses activités au moins jusqu'à juillet 2023.

L'inscription en compte des OCEANE aura lieu le 29 juillet 2022.

Compte tenu du nombre d'OCEANE souscrites dans le cadre de l'offre, un actionnaire détenant actuellement 1% du capital de la société détiendra 0,787% du capital dilué, après émission.