Predilife signe un accord de distribution de Mammorisk au Moyen Orient

(Boursier.com) — Predilife a signé un accord de distribution avec Mena Medical Development pour la distribution de Mammorisk au Moyen Orient.

Premier cancer chez la femme dans le monde, le cancer du sein est devenu une priorité de santé publique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, où les femmes y sont touchées à un âge plus jeune et à des stades de maladie plus avancés que dans les pays occidentaux.

Le test prédictif MammoRisk développé? en collaboration avec l'Institut Gustave Roussy a? Paris, et le Breast Cancer Screening Consortium aux Etats-Unis, est un test intégrant les principaux facteurs de risque du cancer du sein. Il permet au médecin d'évaluer, chez les femmes dès 40 ans, la probabilité? de développer un cancer du sein invasif dans les 5 ans, et de leur proposer un programme de dépistage et de suivi adapté à leur risque individuel. Des mesures de prévention pour permettre une détection précoce doivent être implémentées. Les solutions développées par Predilife sont une opportunité de réduire les risques de mortalité.

Predilife a donc confié à MMD le développement commercial de Mammorisk au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Mena Medical Development fait partie du groupe MMD spécialisé dans la distribution d'équipements médicaux. MMD garantit l'accès et développe des partenariats stratégiques avec des fournisseurs internationaux et des distributeurs renommés de la région MENA. L'équipe qualifiée et trilingue (arabe, anglais, français) de MMD s'assure de la satisfaction de ses clients en offrant des solutions appropriées et personnalisées. En 10 années d'opérations dans le domaine de la santé, MMD est devenu un partenaire de référence de nombreux fabricants dans plus de 20 pays.