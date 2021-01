Predilife signe avec l'Institut Français du Sein

Predilife signe avec l'Institut Français du Sein









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Predilife , spécialiste de solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce un partenariat avec l'Institut Français du Sein à Paris pour la mise en place d'une consultation d'évaluation du risque de cancer de sein. Cette signature renforce la position de leaders de Predilife auprès des centres d'excellence dans la prise en charge du cancer du sein en France. L'Institut Français du Sein utilise depuis sa création les signatures génomiques dans une volonté de diminuer drastiquement les indications de chimiothérapie. La mise en route d'un programme de dépistage adapté au risque individuel, basé sur une consultation spécifique et sur l'utilisation du test MammoRisk, permet d'envisager une personnalisation du suivi avec des examens d'imagerie de fréquence spécifique. L'âge du dépistage radiologique est également adapté aux résultats du test. Ces nouvelles consultations seront placées sous la responsabilité des chirurgiens Myriam Deloménie, et Daniel Zarca, et de l'oncologue Marc Spielmann.

Le test prédictif MammoRisk, développé en collaboration avec l'institut Gustave Roussy et le Breast Cancer Screening Consortium aux États-Unis, est le premier test commercialisé en France intégrant des données cliniques, d'imagerie et de génétique. Il permet d'évaluer la probabilité de développer un cancer du sein invasif dans les 5 ans, chez les femmes dès 40 ans et de proposer un programme de dépistage et de suivi adapté en fonction de ce risque.