Predilife se refinance a minima jusqu'en août 2025

(Boursier.com) — Predilife annonce la réalisation de son offre au public d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes (OCEANE), à échéance 2028, ouverte le 6 novembre 2023 (Offre). Cette offre d'obligations convertibles à 8,5% par an, ouverte au public pour un montant de 3 ME, a été souscrite pour un montant de 1,67 ME soit à hauteur de 55,66%. "Cette levée de fonds permettra de poursuivre notre développement commercial des bilans prédictifs en France et à l'international", commente Stéphane Ragusa, Président-Directeur général de la société.

Le produit de l'offre sera principalement affecté au financement des investissements digitaux et marketing de la société permettant son déploiement en France et à l'international.

Le produit net de l'émission représente environ 1,37 ME après déduction des frais inhérents à l'offre. Il est destiné à financer les activités de la société a minima jusqu'en août 2025.

L'inscription en compte des OCEANE a eu lieu le 18 décembre.