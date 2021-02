Predilife se lance sur le cancer de la prostate

(Boursier.com) — Predilife annonce l'élargissement de son offre au cancer de la prostate.

Au premier rang des cancers chez l'homme, le cancer de la prostate touche 66 000 hommes chaque année en France. Un homme sur 8 développera un cancer de la prostate avant 75 ans.

S'adressant ainsi à une population potentielle de plusieurs millions d'hommes en France, le nouveau dispositif médical ProstRisk permet de prédire le risque de cancer de la prostate à partir de l'âge, de l'historique de biopsie, des marqueurs sanguins (PSA total, PSA libre, p2PSA) et le cas échéant du volume de la prostate après échographie. Un score génétique pourra aussi être ajouté pour affiner la prédiction de risque.

Ce dispositif médical a vocation à être intégré dans une offre de prédiction des principaux risques de pathologies. La quantification de ceux-ci permettra de proposer à chacun un programme personnalisé de prévention et de dépistage adapté à son profil. Ce bilan de risques devrait être lancé dès le printemps et pourra être réalisé via une téléconsultation.