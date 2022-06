Predilife : retour d'Assemblée générale

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de Predilife s'est tenue le 28 juin à la Maison de la Recherche, avec un quorum de 77,7%. L'ensemble des résolutions agréées par le conseil d'administration, tant à titre ordinaire qu'extraordinaire, a été adopté à une très large majorité et notamment l'approbation des comptes annuels et consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2021, et l'affectation du résultat.

Les actionnaires ont aussi renouvelé l'autorisation donnée au conseil d'administration pour mettre en oeuvre un programme de rachat de ses propres actions. Ils ont également renouvelé les autorisations financières accordées au Conseil d'administration pour procéder à des augmentations de capital avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Ils ont aussi renouvelé l'autorisation d'attribution gratuite d'actions de la société.

Le résultat du scrutin par résolution est disponible sur le site internet de Predilife, à la rubrique "Communiqués et Publications/ Assemblées Générales".