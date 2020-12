Predilife : résultats d'une étude menée par l'Hôpital Américain de Paris

(Boursier.com) — L 'Hôpital Américain de Paris et Predilife ont présenté les résultats d'une consultation de risque du cancer du sein avec MammoRisk. Les résultats de cette étude ont été obtenus sur une cohorte de 175 patientes ayant suivi la consultation de risque de cancer du sein mise en place au Women's Risk Institute de l'Hôpital Américain de Paris avec MammoRisk.

Sur ces 175 patientes âgées de 39 à 70 ans, 25 % des femmes ont révélé un risque plus élevé que la moyenne de développer un cancer du sein, qui justifierait un dépistage plus intensif. Une mammographie annuelle au lieu d'une mammographie tous les 2 ans est préconisée. Parmi elles, 27% sont âgées de 40 à 49 ans, tranche d'âge pour laquelle il n'existe aujourd'hui aucune recommandation de dépistage.