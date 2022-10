Predilife renouvelle l'offre de bilans prédictifs avec Marionnaud

(Boursier.com) — Predilife annonce le renouvellement de l'offre de bilans prédictifs de cancer du sein auprès des salariées de Marionnaud. Il résulte de son partenariat commercial avec Mercer.

Forte d'une équipe de 3.000 employé(e)s en France, en grande majorité féminine, Marionnaud a proposé des bilans prédictifs au cancer du sein à ses collaboratrices lors d'Octobre Rose 2021. La reconnaissance de l'intérêt médical manifestée par les collaboratrices a motivé le renouvellement du geste pour Octobre Rose 2022.

Mercer et Predilife ont initié un partenariat pour distribuer ces bilans prédictifs le plus largement possible et dans ce cadre Marionnaud avait été la première entreprise destinatrice de cette offre.

"Marionnaud ayant été la première société à tester notre offre dans la cadre du partenariat de distribution avec Mercer, nous sommes très heureux de voir que le taux de satisfaction très élevé des salariées de Marionnaud ait invité à une nouvelle opération cette année. La satisfaction des patients est bien sûr notre objectif premier et je suis très reconnaissant aux salariées de Marionnaud de l'avoir exprimée", déclare Stéphane Ragusa, PDG de Predilife.