Predilife réduit sa perte au 1er semestre

(Boursier.com) — Au cours du 1er semestre 2022, le Groupe Predilife a réalisé un chiffre d'affaires de 151,47 kE (39,21 kE en 2021), soit une augmentation de 286%. Un tiers provient de la vente de tests MammoRisk auprès de médecins et hôpitaux et deux tiers auprès d'entreprises, au premier rang desquelles Allianz et Nuoma Mutuelle.

"Le 1er semestre 2022 a été marqué par la croissance des ventes des tests MammoRisk auprès des hôpitaux mais surtout par l'accélération des ventes des bilans prédictifs aux entreprises lancés à l'automne 2021. Depuis le début de l'année, nous avons multiplié les signatures auprès d'entreprises adoptant cette solution pour leurs salariés et ce, dans des secteurs aussi variés que la finance, l'agroalimentaire, l'informatique ou la distribution. Cette diversité d'entreprises clientes manifeste l'amplitude du marché et conforte la confiance de Predilife dans la poursuite haussière de son activité au second semestre 2022", indique Stéphane Ragusa, Président-Directeur général de la société.

La croissance des charges a été concomitante à une baisse des dépenses, les deux effets conjugués permettant une réduction de la perte semestrielle à -1,65 million d'euros (-1,84 ME au 30 juin 2021).

La trésorerie au 30 juin 2022 a été augmentée le 11 juillet de 1,75 ME après l'émission d'Océane lancée en juin, soit un total de 3,2 ME.

Perspectives

Predilife va poursuivre au 2e semestre 2022 sa stratégie de commercialisation auprès des entreprises en s'ouvrant à de nouveaux secteurs d'activité dont le luxe, les médias, la construction et la restauration. La croissance au second semestre devrait se confirmer grâce à un portefeuille de clients diversifiés.