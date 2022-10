Predilife propose ses bilans prédictifs chez TF1

(Boursier.com) — Predilife annonce aujourd'hui la diffusion de ses bilans auprès des collaborateurs du groupe TF1, fruit de son partenariat commercial avec Diot-Siaci.

Le groupe TF1 particulièrement soucieux du bien-être et de la santé de ses collaborateurs offre à ses salariés âgés de 40 à 50 ans la possibilité de réaliser gracieusement un bilan prédictif multi-pathologie. Ce bilan, réalisé en toute confidentialité, permet de prédire le risque de survenance des principaux cancers et des maladies cardiovasculaires. Cette initiative est relayée en interne dès octobre 2022 par des figures engagées de la chaîne.

Diot-Siaci et Predilife ont initié un partenariat pour distribuer ces bilans prédictifs le plus largement possible et le groupe TF1 a pu s'appuyer sur la relation de confiance nouée avec son courtier conseil pour proposer une offre innovante à ses collaborateurs.

"Nous sommes très heureux que le groupe TF1 ait choisi de proposer une offre de santé innovante encourageant ainsi au dépistage précoce pour un suivi médical personnalisé. Ce fruit du partenariat avec Diot-Siaci est aussi très prometteur car il illustre la garantie de qualité que peut apporter un courtier" déclare Stéphane Ragusa, PDG de Predilife.