Predilife : Pierre Verdet n'est pas reconduit dans ses fonctions









(Boursier.com) — L 'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de Predilife s'est tenue le 15 juin, à huis clos, hors de la présence physique des actionnaires ou des autres personnes ayant le droit d'y assister. Le quorum était de 86,64%.

L'ensemble des résolutions agréées par le Conseil d'administration, tant à titre ordinaire qu'extraordinaire, ont été adoptées à l'unanimité et notamment :

- l'approbation des comptes annuels et consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2020 ;

- l'affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2020 ;

- le renouvellement du mandat de chaque administrateur pour une durée de trois années ;

- le renouvellement de l'autorisation donnée au Conseil d'administration pour mettre en oeuvre un programme de rachat de ses propres actions ;

- le renouvellement des autorisations financières accordées au Conseil d'administration pour procéder à des augmentations de capital avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; et

- le renouvellement de l'autorisation d'attribution gratuite d'actions de la société.

Le mandat de directeur général délégué de Pierre Verdet est arrivé à échéance à l'issue de cette Assemblée générale. Le Conseil d'administration de la société a décidé de ne pas renouveler ce mandat et de ne pas procéder, dans l'immédiat, à son remplacement.