Predilife : partenariat avec le CIAMT

(Boursier.com) — Predilife annonce son partenariat avec le CIAMT, service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) qui compte plus de 30 centres médicaux, fixes et mobiles, en région parisienne.

Plus de 27 000 entreprises de droit privé et établissements de droit mixte (joint-venture) font confiance au CIAMT, ce qui représente plus de 430 000 salariés suivis par ce SPSTI francilien.

Le CIAMT s'implique fortement dans la promotion de la prévention primaire et le dépistage contre les cancers. Le CIAMT va proposer le " Bilan prévention Sein " aux bénéficiaires de 40 à 50 ans, en ce mois d'Octobre Rose.