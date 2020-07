Predilife : obtient un PGE de 1 ME auprès de Bpifrance

(Boursier.com) — Predilife annonce le versement d'un montant de 1 million d'euros par Bpifrance de prêt garanti par l'Etat (PGE). Ce prêt est octroyé à Predilife au taux de 2,35%. Le remboursement pourra s'échelonner sur une durée de 6 ans.