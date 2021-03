Predilife : MammoRisk à Dubaï

(Boursier.com) — Le MammoRisk a été sélectionné par l'Excellence Medical Center de Dubaï pour être proposé à ses patients.

Premier cancer chez la femme dans le monde, le cancer du sein est en pleine expansion au MoyenOrient et en Afrique du Nord, où les femmes y sont touchées à un âge plus jeune et à des stades de maladie plus avancés que dans les pays occidentaux.