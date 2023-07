Predilife : les résolutions agréées par le conseil ont été approuvées

(Boursier.com) — L 'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de Predilife s'est tenue le 27 juin, dans les locaux de la société à Saint Cloud, avec un quorum de 33,11%.

L'ensemble des résolutions agréées par le conseil d'administration, tant à titre ordinaire qu'extraordinaire, ont été adoptées à une très large majorité et notamment :

- l'approbation des comptes annuels et consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2022 ;

- l'affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2022 ;

- le renouvellement de l'autorisation donnée au conseil d'administration pour mettre en oeuvre un programme de rachat de ses propres actions ;

- le renouvellement des autorisations financières accordées au conseil d'administration pour procéder à des augmentations de capital avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires; et

- le renouvellement de l'autorisation d'attribution gratuite d'actions de la société.