Predilife : les bilans seront remboursés en Suisse par Groupe Mutuel

(Boursier.com) — Predilife annonce le remboursement en Suisse des bilans Predilife par le Groupe Mutuel.

L'assurance complémentaire Optimum vise à proposer une couverture médicale optimale en toutes circonstances, avec un volet axé sur la prévention. Dans ce cadre, les bilans prédictifs de Predilife seront remboursés à hauteur de 50% pour un maximum de 200 CHF par année civile.

Rappelons que le Groupe Mutuel est l'un des leaders suisses de l'assurance de personnes et de l'assurance-maladie en particulier avec plus de 1,3 million de clients privés et 28.000 entreprises.