Predilife lance une offre au public d'OCEANE à un taux de 7%

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Predilife , spécialiste des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce le lancement d'une offre au public d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes (OCEANE), à échéance 2024, pour un montant nominal de 2 millions d'euros correspondant à l'émission de 400 OCEANE.

Le montant nominal de l'offre pourra être porté à un total de 4 ME, correspondant à l'émission d'un nombre total de 800 OCEANE, en cas de forte demande de souscription de la part des investisseurs.

Le produit de l'Offre sera affecté en premier lieu au financement du déploiement commercial des tests MammoRisk en Europe et à l'international. Predilife dispose déjà de 30 centres prescripteurs, notamment en France, en Italie et plus récemment aux Emirats Arabes Unis, et entend accélérer la pénétration des grandes métropoles, notamment en Allemagne et au Royaume Uni.

Cette levée de fonds permettra également de lancer la nouvelle offre B2C de Predilife avec les bilans de prévention personnalisés multi-pathologies. Ceux-ci permettront à toute personne qui souhaite s'informer sur sa propension à développer une pathologie grave, telle qu'un cancer ou une maladie cardio-vasculaire, de réaliser en ligne et en toute sécurité sous le contrôle d'un médecin, un bilan complet, incluant un recueil d'informations personnelles, un test génétique et une téléconsultation. En fonction des résultats, il lui sera proposé un programme de prévention adapté à son profil.

Le produit net de l'émission permettra à Predilife de financer ses activités au moins jusqu'à la fin du 1er trimestre 2022 en cas de souscription à hauteur de 1 ME, et jusqu'à la fin du 1er semestre 2022 en cas de souscription à hauteur de 2 ME.

La valeur nominale unitaire de chaque OCEANE est de 5.000 euros. Elles seront incessibles pendant une durée de 3 mois à compter de la date d'émission. Elles ne feront l'objet d'aucune demande d'admission sur un marché financier lors de leur émission. La société se réserve toutefois la faculté de demander ultérieurement l'admission des OCEANE aux négociations sur un marché financier.

Les OCEANE porteront intérêt à un taux de 7% l'an à compter de leur date d'émission, soit le 30 avril 2021. Il est précisé que les intérêts seront capitalisés tous les ans.

La durée de l'emprunt est de 3 ans à compter de la date d'émission. Elle viendront donc à échéance le 30 avril 2024 inclus.

Chaque porteur d'OCEANE aura le droit, à tout moment entre la date tombant plus de 3 mois après la date d'émission des OCEANE jusqu'au 10è jour ouvré précédant leur échéance (17h00 CET), de convertir tout ou partie des OCEANE en actions nouvelles ou existantes de la société à condition que le cours de clôture de l'action soit supérieur à 10 euros.

A moins que les OCEANE détenues par un porteur n'aient été converties préalablement, la valeur nominale des OCEANE émises et le montant des intérêts échus feront l'objet d'un remboursement total, en une seule fois à la date d'échéance.

La période de souscription des OCEANE sera ouverte du 19 mars inclus au 16 avril inclus. La période de souscription sera close par anticipation dès que l'intégralité de l'offre aura été souscrite.