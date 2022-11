Predilife : lance une émission obligataire de 3 ME

(Boursier.com) — Predilife lancement une offre au public d'obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles ou existantes (ORNANE), à échéance 2027, pour un montant nominal de 3 millions d'euros correspondant à l'émission de 600 ORNANE.

Cette offre s'inscrit dans la continuité des deux offres au public d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) clôturées respectivement le 26 avril 2021 et le 7 juillet 2022. Elles avaient permis à Predilife de recueillir des souscriptions s'élevant à respectivement 2,5 ME et 1,75 ME.

La valeur nominale unitaire de chaque ORNANE sera de 5.000 euros. Le prix de souscription unitaire est égal à leur valeur nominale, soit 5.000 euros.

Les ORNANE seront incessibles pendant une durée de 3 mois à compter de la date d'émission. Elles ne feront l'objet d'aucune demande d'admission sur un marché financier lors de leur émission et porteront intérêt à un taux de 7% l'an à compter de leur date d'émission, soit le 22 décembre 2022. Il est précisé que les intérêts seront capitalisés tous les ans.

La durée de l'emprunt est de 5 ans à compter de la date d'émission des ORNANE. Ainsi, les ORNANE viendront à échéance le 22 décembre 2027 inclus.

En séance, Predilife est sur un cours de 5,86 euros.