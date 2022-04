Predilife : la perte s'alourdit en 2021

(Boursier.com) — Au cours de l'exercice 2021, le Groupe Predilife a réalisé un chiffre d'affaires de 142,1 kE (51,6 kE en 2020), en progression grâce au lancement au cours du second semestre 2021 des bilans prédictifs à destination des entreprises. Au cours de l'année, Predilife a poursuivi ses efforts d'investissement pour lancer son bilan de prédiction de risque multi-pathologies.

La perte d'exploitation s'est élevée à -3,52 millions d'euros en 2021 (-2,49 ME au titre de l'exercice précédent).

La perte nette de l'exercice 2021 s'élève ainsi à -3,41 ME (-2,25 ME pour l'exercice 2020).

Situation financière

Au 31 décembre 2021, la position de trésorerie du Groupe s'élève à 2,82 ME (3,15 ME à la fin de l'exercice précèdent), bénéficiant notamment du produit de l'augmentation de capital réalisée en fin d'année.

Afin d'assurer la poursuite de son développement, Predilife a réalisé en avril 2021, une offre au public d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes (OCEANE), laquelle a été souscrite à hauteur de 2,5 ME puis une augmentation de capital par Offre Publique, qui a permis une levée de fonds de 1,1 ME en décembre 2021.

Stéphane Ragusa, Président-Directeur général de la Société commente : "Le lancement à l'automne d'une offre de bilans de prévention auprès des entreprises a rencontré un accueil prometteur. Les salariés bénéficiaires se sont montrés enthousiasmés par une offre de bilans de santé jusque-là réservée aux cadres dirigeants. Nous allons en poursuivre le déploiement par une commercialisation directe et indirecte via des courtiers, des mutuelles et des assureurs. Le marché concerne tous les salariés en France et au-delà de nos frontières. Notre association avec des acteurs internationaux comme Eurofins Scientific, qui réalise les tests génétiques, ou Marsch-Mercer, premier courtier au monde, nous met en capacité de déployer internationalement notre offre de médecine prédictive".