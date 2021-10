Predilife : la perte d'exploitation au S1 ressort à 1,9 ME

(Boursier.com) — Au cours du 1er semestre 2021, le Groupe Predilife a réalisé un chiffre d'affaires de 39.216 euros, contre 51.571 euros pour tout l'exercice 2020. L'activité continue de profiter de l'ouverture de nouveaux centres proposant le bilan de prévention Sein mais n'intègre pas encore de chiffre d'affaires significatif provenant de la vente des nouveaux bilans multi-pathologies.

Predilife a accéléré ses investissements en vue du lancement de ses nouveaux bilans prédictifs et a procédé à des ajustements d'effectifs visant à recentrer ses efforts sur ses segments stratégiques. En conséquence des deux éléments qui précèdent, les charges de personnel affichent sur la période un niveau plus élevé (1.060.773 euros sur 6 mois 2021 vs. 1.470.598 euros sur 12 mois 2020) qui devrait se normaliser au 2ème semestre 2021.

La perte d'exploitation S1 2021 ressort à 1.966.696 euros, contre 2.487.211 euros en 2020. La perte nette semestrielle atteint 1.841.933 euros contre 2.250.592 euros pour l'exercice 2020.

Au 30 juin 2021, la position de trésorerie du groupe s'élève à 3.540.925 euros, contre 3.149.471 euros à la fin de l'exercice précèdent, bénéficiant notamment du produit de l'émission d'OCEANE 2021.