Predilife intègre la plateforme Santé et Prévention du BTP

(Boursier.com) — Predilife , spécialiste des méthodes d'intelligence artificielle permettant de prédire les risques de pathologies pour une médecine personnalisée, est l'un des 3 lauréats de la 16e édition du comité de sélection de la plateforme Santé et Prévention du BTP d'Impulse Partners.

En intégrant l'incubateur santé référent du BTP, Predilife s'ouvre au marché porteur du BTP qui regroupe près de 490.000 entreprises et emploie plus de 1,5 million de salariés en France.

L'offre de santé Predilife a été retenue pour intégrer la plateforme Santé et Prévention du BTP d'Impulse Partners. Cette plateforme a pour but de mettre en avant les solutions de santé innovantes, de sécurité et de prévention des risques au travail, sur et hors des chantiers, pour tous les acteurs de la construction et des travaux publics.

Le jury a choisi la solution Predilife pour sa simplicité d'utilisation et sa solution technologique.