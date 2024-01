Predilife : forte hausse du taux d'engagement des salariés envers les bilans prédictifs

(Boursier.com) — En 2023, Predilife a réalisé des bilans prédictifs du cancer du sein et des principaux risques de pathologie pour plus de 1.000 salariés, issus de secteurs variés : BTP, distribution, industrie, assurance... L'enquête de satisfaction menée auprès de ces bénéficiaires a révélé une excellente appréciation des salariés avec un fort impact sur les enjeux des DRH :

- hausse de 6 points sur 10 de l'engagement des salariés

- taux de satisfaction globale de 4,6/5

- taux de recommandation de 92%

Ces éléments montrent l'efficacité de ces bilans de santé avec médecin en visio-consultation, d'une part en matière de santé mais également en matière de fidélisation et d'engagement des collaborateurs. La demande de santé, et plus particulièrement de prévention personnalisée est forte chez les salariés, surtout dans un contexte de pénurie de médecins. En effet, selon l'enquête Ipsos menée pour Predilife en mars 2023, près de 70 % des salariés souhaiteraient bénéficier d'un bilan prédictif des maladies redoutées.

Répondre à cette demande permet aux employeurs d'agir sur plusieurs leviers : arrêts de travail, marque employeur, fidélisation des collaborateurs.