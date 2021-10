Predilife et Mercer concluent un partenariat stratégique

(Boursier.com) — Predilife et Mercer, leader mondial du conseil en ressources humaines, annoncent le premier succès de leur partenariat stratégique pour le déploiement des bilans de prévention contre le cancer du sein.

Cette collaboration avec Mercer s'inscrit dans la stratégie de Predilife visant à déployer sa nouvelle offre de bilans de prévention MammoRisk directement auprès des entreprises. Signée à l'occasion d'Octobre Rose, elle est proposée aux salariés des 3.500 entreprises que Mercer accompagne au quotidien sur les régimes de frais de santé et de prévoyance.

Mercer souhaite, à travers son programme ambition bien-être, oeuvrer concrètement en faveur de la lutte contre le cancer du sein en encourageant la prévention en entreprise. "Pour une entreprise de 1.000 salariés, nous estimons qu'il y a 1,3 nouveau cas de cancers du sein par an, soit 0,26 décès par an. La durée d'arrêt de travail moyenne liée au cancer du sein est de 8 mois. Le coût direct du cancer du sein est de ce fait évalué à 53 kE/an pour une entreprise de 1.000 salariés. En comparaison, les actions de prévention de notre partenaire Predilife, spécialiste de la prédiction des risques de cancer du sein, sont significativement moins coûteuses, et permettent surtout d'élargir l'offre de soins offerte aux collaborateurs", explique Camille Mosse, Directrice Technique Santé & Prévoyance chez Merce France.

Marionnaud s'engage pour ses salariés

A travers la vente de bilans à la société Marionnaud, ce partenariat signe un premier succès. Cette commande constitue une première étape pour la chaîne de parfumerie française d'envergure internationale qui compte 97% de femmes pour un effectif de près de 3.000 personnes.

Chaque année, Octobre Rose est une véritable opportunité pour Marionnaud de montrer son engagement sociétal auprès de ses collaborateurs et lutter ensemble contre la maladie. En proposant le bilan de prévention MammoRisk à ses salariés, qui sont majoritairement des femmes, la société franchit une étape supplémentaire dans les actions concrètes qu'elle mène depuis plusieurs années avec ses équipes dans la lutte contre le cancer du sein notamment en termes d'information et de sensibilisation.